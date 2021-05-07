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basketball
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Arashma Parks undergoes successful shoulder surgery
Sam Cohn
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OwlScoop
Staff
Temple redshirt sophomore Arashma Parks underwent successful surgery on his right shoulder this past Tuesday, OwlScoop.com has learned.The 6-foot-9 forward is expected to make a full recovery and w...
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