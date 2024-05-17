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Recruiting notebook: Owls add Oregon safety, look for more WR depth
John DiCarlo and Kyle Gauss
OwlScoop.com Editors
Temple landed another transfer portal commitment when former Oregon defensive back Collin Gill announced his verbal pledge to the Owls Thursday morning. Gill, who played at St. John’s College High ...
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