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The Scoop: S9, E34 - Why Jamal Mashburn Jr. chose Temple

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Jamal Mashburn Jr., one of the top guards available in the transfer portal, energized the Temple men's basketball program and fanbase when he announced his verbal commitment to the Owls Monday.

You'll hear part of John DiCarlo's exclusive interview with him on this week's podcast, in addition to more men's and women's hoops transfer portal updates and some NFL Draft talk surrounding former Temple linebacker Jordan Magee.

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