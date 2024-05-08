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The Scoop: S9, E36 - Elijah Gray gives Temple's frontcourt a boost

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Listeners will hear from Temple's newest transfer portal addition, former Fordham forward Elijah Gray, on this week'e episode of The Scoop. Our 1-on-1 interview with the 6-foot-8, 220-pound rising junior is part of our ongoing Get To Know The Owls series, and you can listen to the first part of it on this week's podcast, along with answers to your mailbag questions.

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