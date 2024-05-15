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The Scoop: S9, E37 - Another football verbal and some summer fun ahead

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Scoop listeners will hear part of our interview with new transfer defensive tackle Collin Vaughn, who announced his verbal commitment to Temple Sunday night, and we have some summer content ahead that will engage our listeners.

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