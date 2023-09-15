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The Scoop: S9, E5 - Temple looks to bounce back from deflating loss

Kyle Gauss • OwlScoop
Assistant Editor
@kylegauss

Temple lost 36-7 to Rutgers last Saturday in a deflating loss, but the Owls may have found their running back of the future in freshman Joquez Smith. You'll hear from Smith and Temple coach Stan Drayton in this week's episode of The Scoop.

We recapped the loss, previewed this week's matchup against Norfolk State and, as always, answered questions from the mailbag.

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