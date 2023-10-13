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The Scoop: S9, E9 - Why Temple should win at North Texas

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Is Saturday's game at North Texas a great opportunity for Temple to snap its three-game losing streak? Will the Owls' offensive line start showing signs of progress in the coming weeks?

We looked at that and much more, and you'll hear from Temple head coach Stan Drayton on this week's podcast as we dive into the specifics of this weekend's game and answer your football and basketball mailbag questions, too.

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