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The Scoop: Season 8, Episode 17

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Less than two weeks after Temple knocked off then-No. 16 Villanova, the Owls have lost two of their last three games, including their worst performance of the season in a 61-49 loss to Richmond Tuesday night in the consolation game of the Empire Classic in Brooklyn.

Can this struggling 2-4 Temple team turn its season around? John DiCarlo, Kyle Gauss and Javon Edmonds examine that question on this week's podcast, answer a full mailbag and look ahead to Saturday's football regular season finale against ECU and what's in store for Stan Drayton and his program in the weeks ahead.

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