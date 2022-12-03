News More News
{{ timeAgo('2022-12-03 08:38:33 -0600') }} basketball Edit

The Scoop: Season 8, Episode 18

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Temple has won two in a row with a clear path to its first Big 5 title in 10 years, and the Owls will host VCU Saturday at the Liacouras Center in a game that will tip off at 1 p.m. John DiCarlo and Javon Edmonds will get you ready for the game, answer a full mailbag, and look at what's ahead for Stan Drayton's Temple football team as the offseason and National Signing Day approaches.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}