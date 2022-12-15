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The Scoop: Season 8, Episode 20

Kyle Gauss • OwlScoop
Assistant Editor
@kylegauss

In this week's episode of The Scoop, OwlScoop.com's weekly podcast, the staff breaks down Temple basketball's embarrassing loss to Penn, previews a big football recruiting weekend and, as always, answers questions from the mailbag.

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