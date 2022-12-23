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The Scoop: Season 8, Episode 21

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Temple signed 25 players Wednesday to National Letters of Intent in assembling what Rivals ranked as the No. 4 Group of Five recruiting class in the nation. You'll hear from Owls head coach Stan Drayton, offensive coordinator Danny Langsdorf and defensive coordinator D.J. Eliot as we give you all the details and insight you'll need about Temple's Signing Day success.

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