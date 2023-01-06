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{{ timeAgo('2023-01-06 13:48:49 -0600') }} basketball Edit

The Scoop: Season 8, Episode 22

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

What has changed for Temple during its three-game winning streak and undefeated start to American Athletic Conference play? The OwlScoop.com staff takes a look at the Owls' recent improved play and previews Saturday's important conference game against Tulane at the Liacouras Center.

Plus, we have some breaking news for listeners regarding Temple's next running backs coach, along with some recruiting updates for Stan Drayton's team.

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