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The Scoop: Season 8, Episode 23

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

After a 76-72 win at Tulsa that saw the Owls allow a 22-0 run that erased a 20-point lead, in addition to losing Damian Dunn and Jahlil White to ejections, Aaron McKie's Owls will host Memphis Sunday at the Liacouras Center.

We talked more about the enigmatic Owls, talked more about Stan Drayton's football team and recruiting, and answered listener mailbag questions.

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