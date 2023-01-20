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The Scoop: Season 8, Episode 24

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Temple is tied for second place in the American Athletic Conference basketball standings and set to take on No. 1 Houston Sunday, and Stan Drayton has added a former SEC coach to his staff.

We talked about this week, answered your mailbag questions, and paid tribute to former Temple linebacker Jarred Alwan, who passed away this week at the age of 29.

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