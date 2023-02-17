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{{ timeAgo('2023-02-17 17:08:34 -0600') }} football Edit

The Scoop: Season 8, Episode 28

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Second-year Temple head coach Stan Drayton talked this week about the Owls' seven newest recruits from the 2023 class, and we have excerpts from that interview on this week's podcast, along with answers to your mailbag questions.

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