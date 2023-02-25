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The Scoop: Season 8, Episode 29

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

The Owls start spring practice Tuesday, and we take a closer look at some of the key position battles that will take place through March and into April.

John DiCarlo, Kyle Gauss, Javon Edmonds and Cayden Steele also answered questions from a full mailbag, with many of them pertaining to Aaron McKie's Temple basketball team and the absence of Khalif Battle, who remains away from the team due to personal reasons.

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