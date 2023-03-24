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The Scoop: Season 8, Episode 35

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

As Temple's men's basketball head coaching search continues, OwlScoop.com confirmed that Penn State assistant coach Adam Fisher and Rutgers assistant Karl Hobbs are among the candidates who have interviewed. We examined their candidacy, answered a full mailbag and provided some spring football updates as well on this week's podcast.

Front page photo courtesy of Penn State athletics

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