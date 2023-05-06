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{{ timeAgo('2023-05-06 11:56:22 -0500') }} basketball Edit

The Scoop: Season 8, Episode 41

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

New Temple men's basketball coach Adam Fisher landed Providence transfer Quante Berry out of the transfer portal this week, and you'll hear from him, Owls assistant coach Chris Clark and former Temple offensive tackle Isaac Moore on this week's podcast, along with answers to your mailbag questions.

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