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The Scoop: Season 8, Episode 44

Kyle Gauss • OwlScoop
Assistant Editor
@kylegauss

Listen to the latest episode of The Scoop, OwlScoop.com’s weekly podcast, here. This week’s episode features an interview with Temple point guard Hysier Miller, an update on an official visitor and more.

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