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{{ timeAgo('2022-09-01 06:45:46 -0500') }} football Edit

The Scoop: Season 8, Episode 5

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

John DiCarlo, Javon Edmonds and Cayden Steele get listeners ready for Temple's season opener at Duke and the debut of the Stan Drayton era.

You'll hear audio from the Owls' first-year head coach, predictions from the staff and a breakdown of all the key matchups and players to watch on both sides of the ball, as well as some important basketball recruiting updates.

Front page photo by Amber Ritson

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