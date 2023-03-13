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The Scoop: What's next for the Owls after McKie's departure?

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

Temple announced Monday that Aaron McKie will not return after four seasons as the Owls' men's basketball coach and that a national search for his successor will begin immediately.

What went wrong for McKie? Why does Colgate head coach and former Temple assistant Matt Langel's name keep coming up? Who else could be in the mix for the job?

Those are just some of the many questions we answered on another special edition of The Scoop as our coaching search coverage begins.

Hofstra head coach Speedy Claxton, this year's CAA Coach of the Year, could be a name to watch in Temple's coaching search.
Hofstra head coach Speedy Claxton, this year's CAA Coach of the Year, could be a name to watch in Temple's coaching search.
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