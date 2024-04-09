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Tyron Carrier takes a basketball approach to coaching wideouts
John DiCarlo
•
OwlScoop
Editor
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.
New Temple wide receivers coach Tyron Carrier said his approach to coaching his position is “really different.”A standout receiver at Houston from 2008 to 2011 who caught 320 passes for nearly 3,50...
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