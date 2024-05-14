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Former FAU defensive lineman Latrell Jean commits to Temple
Zachary Silverstein
OwlScoop.com Staff Reporter
Former FAU defensive lineman Latrell Jean announced his verbal commitment to Temple Tuesday on social media.
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