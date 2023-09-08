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The Scoop: S9, E4 - Can Temple upset Rutgers?

Declan Landis
OwlScoop.com Staff Reporter

You'll hear from Temple head coach Stan Drayton and Owls punter Dante Atton as we dissect the Owls' 24-21 season-opening win over Akron and preview this Saturday's road game at Rutgers, where the Owls are currently two-score underdogs to the Scarlet Knights.

We broke down the key matchups you'll need to know, offered our predictions, and answered questions from a full mailbag as well.

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