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The Scoop: Season 8, Episode 25

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

This week's podcast includes part of our interview with former Temple star Shizz Alston, who now plays professionally in Japan. He talked about what the Owls' win over No. 1 Houston meant to him and why he thinks Temple can keep its momentum going.

Temple's next test is Wednesday's home game against USF, and John DiCarlo and Javon Edmonds took a closer look at the Bulls and what the Owls must do to avoid a letdown.

We also have answers to your mailbag questions and plenty of football recruiting updates, too.

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