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The Scoop: Season 8, Episode 7

John DiCarlo • OwlScoop
Editor
@jdicarlo
John DiCarlo has covered Temple football and basketball since 1998 and has been the editor of OwlScoop.com since 2006.

In Temple's 30-14 win over Lafayette last Saturday, E.J. Warner replaced D'Wan Mathis at quarterback and threw for 173 yards and two touchdowns. We dissected the true freshman's performance and previewed the 2-0 Rutgers team the Owls will host Saturday at 2 p.m. at Lincoln Financial Field.

Front page photo by Don Otto

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