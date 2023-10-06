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The Scoop: S9, E8 - Our Adam Fisher interview and Temple football preview
John DiCarlo
OwlScoop.com Editor
You'll hear part of OwlScoop's interview with first-year Temple men's basketball coach Adam Fisher on this week's podcast, along with a preview of Temple's homecoming football game against UTSA and answers to your mailbag questions about Stan Drayton's coaching, injuries and much more.
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Front page photo by Andrew Kim
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