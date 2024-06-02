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Cam Wallace discusses his Temple recruitment
Jaison Nieves
OwlScoop.com Staff Reporter
Cam Wallace has been a recruiting priority for Temple head coach Adam Fisher since he took the job last April prior to his first season on North Broad Street. The rising senior guard was one of sev...
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